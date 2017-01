Home|Titelgeschichten|Konzerte|

Stories|News|Termine|Galerien|

Links|Newsletter|RSS|

Zum Archiv von jamnetz.de v1 >>

Die Titelgeschichte

Verschwendet sind die Ziele von Sänger Michael Clemens, Gitarrist Daniel Kramer, Bassist Roland Engelen und Drummer Alfred Tempel keineswegs, auch wenn sie ihre Band „Wasted Aims“ so benannt haben. Kräftig haben sie sich gute Chancen erarbeitet, so dass im Augenblick die Zeichen Richtung Zukunft sehr gut stehen. Die Band ist am Samstag, 19. Juli, ab etwa 20.30 Uhr im Jülicher Lynch’s Irish Pub, Artilleriestraße 29, für zu Gast.

Werbung





News

Konzertberichte

Progressive Rock mit Folk, Klassik, Pop und Hard Rock-Einflüssen, kurzum: ein genreübergreifendes Gesamtkunstwerk – das ist die Band „Eyevory“. Zu Gast ist die Formation am Freitag, 11. Oktober, 20.30 Uhr im McMüller’s Irish American Pub in Kofferen.

Das Gefühl, nicht nach New Orleans reisen zu müssen, um originellen, urwüchsigen Jazz zu genießen, vermitteln die „Friends of Dixieland“ bei ihren Auftritten alten und neuen Liebhabern dieser Musik. Die Band spielt als Stammbesetzung bei der Jamsession des Jazzclub Jülich am Freitag, 20. September, 20 Uhr, in der Gaststätte „Zum Franziskaner“, Baierstraße 2.

[20.09.2013, 12.06 Uhr]